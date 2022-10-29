Kaza, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Ilıca Mahallesi'nde bulunan Zeytin Sokak'ta meydana geldi.

Erdal İnönü Caddesi'nden yokuş aşağı inen eşya yüklü kamyonun freni boşaldı. Süratle yokuş aşağı inen kamyon, Zeytin Sokak'ta seyir halinde olan Salih K. idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, beton bariyerleri aşarak yolun yaklaşık 3 metre aşağısında bulunan site bahçesinde park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Kamyon ise site bahçesine düşmeden durabildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Hastanede hayatını kaybetti

Araç içerisinde sıkışan sürücü Salih K., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anında kamyonda bulunduğu öğrenilen 6 kişi de yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

[Fotoğraf: İHA]