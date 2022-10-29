Göle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Göle Bisiklet Topluluğu'nca düzenlenen bisiklet turu, ilçe merkezinden başlayıp 99 kilometre uzaklıktaki Ardahan Kalesi'nde tamamlandı.

Bisiklet tutkunlarının soğuk havaya rağmen pedal çevirdiği tur, 8 saat sürdü.

Göle Gençlik ve Spor Müdürü Seyfullah Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikteki amaçlarının Cumhuriyetin 99. yılını kutlamak olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Doğamız ve bu sporun önemini anlatmamız lazım"

Etkinlikle hem bisiklet sporuna hem doğaya dikkati çekmek istediklerini anlatan Bayraktar, "Bu etkinlik ile Cumhuriyetin ilan edilişinin 99. yıl dönümünü kutladık. Ayrıca bisiklet sporunun önemine dikkati çektik. Doğamız ve bu sporun önemini anlatmamız lazım. Bu nedenle tür etkinlikler gerçekleştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Tura katılan bisikletçi Muhammed Yıldırım ise 99 kilometre pedal çevirdiklerini belirterek, "Turumuz, Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağımız önümüzdeki yıl 100 kilometre olacak. Bizler bu etkinliği her yıl yapmayı ve katılımcı sayısını artırmayı planlıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]