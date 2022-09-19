Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de freni boşalan kamyon şarampole devrildi, sürücü hafif yaralandı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde freni boşalan kamyon şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken kamyon da vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.
Manisa-İzmir Karayolu Bornova Yeni Mezarlığı mevkiinde A.B idaresindeki kamyon, freninin boşalması sonrası sürücünün manevrasıyla yol kenarındaki şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.
Etiketler: İzmir
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