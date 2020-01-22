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İzmir'de FETÖ soruşturması: 12 gözaltı kararı22 Ocak 2020 Çarşamba 07:46 - Son Güncelleme
İzmir'de FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 10 kişi ile meslekten ihraç 2 polis memuru hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir ve Ankara'da örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli ile hakkında aleyhe beyan ve örgütsel fişleme bulunan 2 ihraç polis memuru olmak üzere, 12 şüpheliyi yakalamak için gözaltı kararı verildi.
İl organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerince, şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.
Kaynak: AA
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