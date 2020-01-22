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İstanbul'da silahlı çatışma: 2 yaralı22 Ocak 2020 Çarşamba 04:23 - Son Güncelleme
İstanbul Beyoğlu'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.
Kaptanpaşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'nde plakası öğrenilemeyen bir otomobilden, Z. B.'nin kullandığı 34 BRS 13 plakalı otomobile ateş açıldı. Z.B'nin de karşılık vermesi üzerine iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.
Çatışmada Z.B. ile birlikte ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Çatışmada bazı araçlara da mermi isabet etti.
Kaçan bir şüpheli için arama başlatıldı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme ve delil çalışması yapan polis, çatışmanın ardından kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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