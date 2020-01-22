Türkiye
Karabük'te şüpheli ölüme 2 tutuklama22 Ocak 2020 Çarşamba 03:46 - Son Güncelleme
Karabük'te ölü bulunan yaşlı adamın evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Karabük'te evinde, eşi tarafından cansız bedeni bulunan 87 yaşında Recep Gücük'ün defin işlemleri sırasında, evinden hırsızlık yapıldığı yönünde şikayette bulunulması üzerine polis çalışma başlattı.
Gücük'ün 14 bin 500 lirasının çalındığını belirleyen ekipler parayı, Gücük'ün hayatını kaybetmeden 1 gün önce evinin altındaki daireyi kiralayan şüphelinin evinde buldu.
Kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.
87 yaşındaki adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: TRT Haber