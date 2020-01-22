Türkiye
Mardin’de silah kaçakçısı suçüstü yakalandı22 Ocak 2020 Çarşamba 01:55 - Son Güncelleme
Mardin'in Nusaybin ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinden çıkan silahlara ise el kondu.
[Fotoğraf: İHA]
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi mülki sınırları içerisinde ikamet eden D.A. isimli şahsın silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Zanlı, Midyat yol kavşağında silah ticareti yaparken suçüstü yakalandı.
Üstünden 2 silah çıktı
D.A.'nın üzerinde 1 adet ruhsatsız Pietro Beratta marka tabanca ve 1 adet ruhsatsız Sıg Sauer marka tabanca ele geçirildi.
[Fotoğraf: Mardin'de yakalanan şüphelinin üzerinden çıkan iki silaha el kondu. İHA]
Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şahısla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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