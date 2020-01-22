İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi mülki sınırları içerisinde ikamet eden D.A. isimli şahsın silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlı, Midyat yol kavşağında silah ticareti yaparken suçüstü yakalandı.

Üstünden 2 silah çıktı

D.A.'nın üzerinde 1 adet ruhsatsız Pietro Beratta marka tabanca ve 1 adet ruhsatsız Sıg Sauer marka tabanca ele geçirildi.

[Fotoğraf: Mardin'de yakalanan şüphelinin üzerinden çıkan iki silaha el kondu. İHA]

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şahısla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA