zmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında ByLock kaydı, aleyhe ifade, örgütün tepe yönetimi ile irtibat ve benzeri deliler bulunan 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelilerden 10'unun gözaltına alındığı, operasyonun devam ettiği belirtildi.