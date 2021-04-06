Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
zmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında ByLock kaydı, aleyhe ifade, örgütün tepe yönetimi ile irtibat ve benzeri deliler bulunan 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Şüphelilerden 10'unun gözaltına alındığı, operasyonun devam ettiği belirtildi.
Etiketler: FETÖ
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