İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Yukarıakın köyünde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bugünden itibaren karantina uygulanmasına karar verildi.

Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı açıklandı.