Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da bir köy karantinaya alındı
Karaman'daki Yukarıakın köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Yukarıakın köyünde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bugünden itibaren karantina uygulanmasına karar verildi.
Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı açıklandı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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