Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
700 kişinin banka hesabından 8 milyon lira boşaltmışlar
İstanbul'da sahte banka siteleri aracılığıyla vatandaşları dolandıran 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ele geçirdikleri banka hesaplarından 8 milyon lira boşalttıkları tespit edildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şebekenin, banka sitelerine benzeyen sahte siteler ve kurdukları çağrı merkezi üzerinden kimlik ve banka bilgilerini elde ettikleri çok sayıda kişinin hesaplarını boşalttığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
700 kişiyi dolandırdıran 9 zanlı gözaltında
Bu kapsamda 8 ilçede eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 700 kişinin hesabından 8 milyon lira boşalttığı tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı.
Aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Dolandırıcılık Kimlik Siber Suçlar
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