Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 09:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı kararı
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen muvazzaf ve ihraç edilmiş 20 askeri personeli yakalamak için operasyon başlatıldı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt yöneticileri tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık bir şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personelden oluşan toplam 20 şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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