Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 07:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilde zehir tacirlerine operasyon: 25 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA]
Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel harekat polisi 25 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında polis ekipleri haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin yakalanması için Adana, Mersin, Osmaniye ve Diyarbakır'daki adreslere baskın düzenledi.
Özel hareket polislerince kapıları koçbaşıyla kırılan evlerde, narkotik köpekleriyle aramalar yapıldı.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu
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