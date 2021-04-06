Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir, Bursa hariç) Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağmur ve sağanak; Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'un yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının artarak kuzey, iç ve batı bölgelerde 8-10 derece artacağı, perşembe gününden itibaren ise ülke genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Fırtına uyarısı

Ege ve Marmara bölgeleri ile Göller Yöresi'nde fırtına bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, güney yönlerden İç Ege, Muğla, Isparta ve Burdur'da kuvvetli, yer yer fırtına, Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Saatteki hızının 62 ila 88 kilometreyi bulması beklenen fırtına, saat 22.00 civarında etkisini kaybedecek.

Ege Denizi'nde de fırtına bekleniyor. Orta ve Güney Ege'de (Bozcaada-Fethiye arası) günün ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, Antalya'nın Kaş ile Muğla'nın Bodrum ilçeleri arasında denizler için de fırtına uyarısı yapıldı.