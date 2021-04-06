Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 05:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da terör operasyonunda 8 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyon sonrası gözaltına alınanlar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/KCK
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