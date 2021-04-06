Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde bulunan iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Bina kül oldu

Binada bulunan kişiyi tahliye eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasından sonra netlik kazanacak.