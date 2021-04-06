Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 04:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da yangın: İki katlı ahşap bina kül oldu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Fatih'te iki katlı ahşap binada yangın çıktı. İçeride bulunan 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ahşap bina kullanılamaz hale geldi.
Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde bulunan iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Bina kül oldu
Binada bulunan kişiyi tahliye eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Dumandan etkilenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasından sonra netlik kazanacak.
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