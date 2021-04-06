Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 03:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şarampole devrildi, sürücü aracı bırakıp kaçtı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir araç şarampole devrildi. Kazanın ardından, otomobilin sürücüsü aracı bırakarak olay yerinden uzaklaştı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Kemalpaşa-Torbalı bağlantı yolu kavşağında, bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Araç ve çevresinde yapılan incelemede kimsenin bulunamadığı, sürücünün kaza yaptıktan sonra aracı terk ederek uzaklaştığı belirlendi.
Jandarma ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Trafik Kazası
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