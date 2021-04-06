Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Kemalpaşa-Torbalı bağlantı yolu kavşağında, bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Araç ve çevresinde yapılan incelemede kimsenin bulunamadığı, sürücünün kaza yaptıktan sonra aracı terk ederek uzaklaştığı belirlendi.

Jandarma ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]