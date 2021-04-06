Narlıkuyu Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü yeniden değerlendirildi.

Sınır ve koordinatları belirlenen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.