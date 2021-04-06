Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 02:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Narlıkuyu Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesi sınırları içerisinde yer alan Narlıkuyu Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü değiştirilerek "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.
Narlıkuyu Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü yeniden değerlendirildi.
Sınır ve koordinatları belirlenen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.
Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.
Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler: Resmi Gazete
Son Haberler
- 03:17
- 03:00
- 02:52
- 02:24
- 02:09
Sıradaki Haber
Manisa'da tanker devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz