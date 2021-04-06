Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 01:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Konya'da site yangını: Otomobil, motosiklet ve kameriye yandı
[Fotoğraf: DHA]
Konya'da bir site bahçesinde çıkan yangında park halindeki otomobil, motosiklet ile 2 kameriye yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.
Selçuklu ilçesi Antika Sokakta bir sitenin bahçesinde akşam saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler bir anda park halindeki otomobil, motosiklet ile 2 kameriyeyi sardı.
Durumu fark eden site sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi
Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil ve motosiklette kullanılmaz hale geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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