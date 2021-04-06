Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 00:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayvalık açıklarında mahsur kalan 24 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Çıplak Ada mevkisinde mahsur kalan 24 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında, bir grup sığınmacının, lastik botla denize açıldıktan sonra Çıplak Ada çevresinde motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekibi, 24 yabancı uyrukluyu kurtardı.
Sığınmacılar, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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