Erzurum Valiliği, Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında olağanüstü toplanarak bazı kararlar aldığını açıkladı.

Gelinen aşamada kentte özellikle son bir haftada genç nüfustaki COVID-19 vaka sayılarındaki yükseliş, eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasının gerekli kılındığı vurgulanan açıklamada, 7 Nisan itibarıyla uygulamaya konacak bazı kararlar alındı.

8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim devam edecek

Buna göre, 8 ve 12. sınıflar ile mezunlar için destekleme ve yetiştirme kursları salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze eğitime devam edecek. Bu kurslarda görevli yönetici, öğretmen ve öğrenciler hafta sonu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda ve lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

Okul öncesi eğitim ve özel eğitim veren kurumlarda yüz yüze eğitime devam

Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okullarında tam zamanlı yüz yüze eğitime devam edilecek.

İlkokullarda ise eğitim; 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim düzeninde devam edecek.

Birleştirilmiş sınıflı okullarda, kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

Sınav uygulamalarında MEB’in takvimi dikkate alınacak

Okullardaki sınav uygulamaları salgın tedbirleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecek.