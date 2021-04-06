Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 01:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da bir köye "koronavirüs" karantinası
Isparta'nın Senirkent ilçesinde artan koronavirüs vakaları üzerine bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, COVID-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle toplandı.
Gençali köyünde, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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