Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 02:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da tanker devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesinde zift taşıma tankeri, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, yan yatan tankerin camından fırlayan 1 kişi hayatını kaybetti.
Ö.S'nin kullandığı Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne ait tanker, Uşak-İzmir kara yolu Kula Peribacaları mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, araçtan fırlayan işçi Kadir Kalyon'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, işçinin cenazesi incelemenin ardından morga konuldu.
[Fotoğraf: AA]
Yol bir süre ulaşıma kapandı
Kaza nedeniyle kara yolunda tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, tankerin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: İtfaiye Trafik Kazası
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