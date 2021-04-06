Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 09:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan’ın Türk kara sularına geri ittiği 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itilen 27 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice açıklarındaki can salı içinde bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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