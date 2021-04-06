Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice açıklarındaki can salı içinde bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

