Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Kocaeli'de, hafif ticari araç ile 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Hereke Mahallesi mevkiinde hafif ticari araç ile 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Karaman'da bir köy karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz