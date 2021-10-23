Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de evde Hint keneviri yetiştirenlere gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Buca ilçesinde çadır içinde Hint keneviri yetiştirildiği belirlenen eve düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de polis ekipleri, bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Buca'da tespit edilen adrese 14 Ekim'de baskın düzenleyen polisler, evin içinde büyük bir çadır kurulduğunu saptadı. Çadırın fermuarı açıldığında özel ışıklandırma ve havalandırma düzenekleriyle seraya dönüştürülen ortamdaki saksılarda çok sayıda Hint keneviri yetiştirildiği görüldü.
Evdeki M.K.K. ve S.N.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Hint Keneviri İzmir
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