Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 14:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da orman yangını kontrol altında
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dağlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi’nde dağlık alanda orman yangını çıktı. Dağlık alandaki dumanları gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden Orman Genel Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
Havadan ve karadan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.
Etiketler: Antalya İtfaiye Orman Yangını
Sıradaki Haber
İstanbul'da "kokarca böceği" kabusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz