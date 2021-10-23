Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle Çekirge Teras Projesi'ni hayata geçiriyor.

Çekirge Teras Projesi kapsamında yıkım kararı verilen 6 blok, 36 daire, 250 oda ve daha birçok müştemilatı bulunan Çelik Palas Oteli ek binalarının A blokundaki çatı katı ve açığa çıkan bodrum katlar dahil olmak üzere 12 katın yıkımı tamamlandı.

Mart ayında başlatılan çalışmalarda 31 bin 740 metrekare inşaat alanının yıkımı gerçekleştirildi. Böylelikle Uludağ eteklerini perde gibi kapatan beton kütle ortadan kaldırılarak alandan yaklaşık bin kamyon moloz nakli yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

"Ayrıcalıklı bir millet bahçesini kente kazandıracağız"

İkinci etapta otelin doğu yakasındaki 7 apart otel ve D blokun yıkımı yapılacak. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgeye nefes aldıracak Çekirge Teras Projesi hayata geçirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çelik Palas Oteli ek binalarının kaldırılmasının yıllardır gündemde olduğunu söyledi.

Yılların hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Aktaş, "Bursa'nın silüetini bozan binaların kaldırılması ve bölgenin halka açılması için önemli bir adım atıldı. Kalan binalar da kısa sürede yıkılacak ve bünyesinde otopark, millet kıraathanesi, kütüphane, seyir terası ve sosyal tesisler bulunan ayrıcalıklı bir millet bahçesini kente kazandıracağız" sözlerini kullandı.