Ankara Siteler’de bulunan bir restoranda sabah saatlerinde patlayan düdüklü tencere bomba etkisi yarattı. Restoran mutfağı kullanılamaz hale geldi.

Restoranda çalışan 3 kişi, düdüklü tencerenin patlamasından saniyeler önce mutfaktan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ölümden dönen kişiler, olayın şokunu atlatamadı.

“Ölümden döndük. Burada canımızla oynandı”

İşletme sahibi Tayfun Doğan, düdüklü tencere patlamasının üretici firmadan kaynaklandığını, bu olayın ikinci kez yaşandığını belirtti.

Doğan, “Sabah 6 gibi düdüklü tenceremiz patladı. Ben de dahil olmak üzere ölümden döndük burada. Bu ayıplı malların denetlenmesini istiyoruz. Bu ikinci kez geldi başımıza. Fabrikalar biraz dikkatli yapsın mallarını. Zararımız var. Alçıpan aşağı düştü, fayanslarda, elektrik tesisatında. Onlar bir yana canla oynandı burada. Yüzde 100 üreten firma. Çünkü ikinci kez oldu bu. Gönderdik yenisiyle değiştirdiler yine aynısı oldu” dedi.

"İnsanların canı o kadar ucuz olmamalı"

10 yıldır işletmede usta olarak çalışan Ekrem Erdoğan, “Biz parasında pulunda da değiliz, insanların canı o kadar ucuz olmamalı” diyerek maddiyatın değil insan canının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Dükkan mutfağını yerle bir eden düdüklü tencere, çelik ocak, fayanslar ve mermer tezgahı kullanamaz hale getirdi. Elektrik tesisatı zarar gördü.



