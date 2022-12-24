Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de demir çelik fabrikasında iş kazası: 1 ölü
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında çalışan vinç operatörü, iş kazası sonucu hayatını kaybetti.
Bozköy Mahallesi'ndeki bir demir çelik firmasında vinç operatörü olarak çalışan 3 çocuk babası Ayhan Yıldırım, gece vardiyasında henüz belirlenemeyen nedenle vinç ile bina kolonu arasında sıkıştı.
Diğer işçilerin fark edip haber vermesi sonrası olay yerine gelen sağlık ekibi, Yıldırım'ı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: İş Kazaları İzmir
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