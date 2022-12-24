Bozköy Mahallesi'ndeki bir demir çelik firmasında vinç operatörü olarak çalışan 3 çocuk babası Ayhan Yıldırım, gece vardiyasında henüz belirlenemeyen nedenle vinç ile bina kolonu arasında sıkıştı.

Diğer işçilerin fark edip haber vermesi sonrası olay yerine gelen sağlık ekibi, Yıldırım'ı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.