Parçalı Bulutlu 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.04.2024 11:26

İzmir'de DEM Parti'nin Nevruz etkinliğiyle ilgili 21 kişi gözaltına alındı

İzmir'de, DEM Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde suç unsuru slogan attıkları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla 21 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de DEM Parti'nin Nevruz etkinliğiyle ilgili 21 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gündoğdu Meydanı'nda 17 Mart'ta gerçekleştirilen Nevruz etkinliği ile ilgili kamera kayıtlarında yaptığı incelemede, biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere 21 kişinin etkinlik sırasında suç unsuru slogan attığı tespit edildi.

Şüphelilerden bazılarının da ayrıca sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi.

Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden biri savcılıktaki işlemlerinin ardından, 9'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Güroymak'ta oylar yeniden sayıldı, belediye başkanlığı AK Parti'ye geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:51
Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan
11:38
KGK'nın bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 29 Haziran'da yapılacak
11:26
Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı
11:23
Güroymak'ta oylar yeniden sayıldı, belediye başkanlığı AK Parti'ye geçti
11:22
Trabzon'dan 3 ayda 199,6 milyon dolarlık fındık ihracatı
11:43
Türkiye ilkbaharda yazı yaşıyor
Ankara'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Ankara'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Alparslan Türkeş'in vefatının 27. yılı
Alparslan Türkeş'in vefatının 27. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ