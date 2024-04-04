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Türkiye
AA 04.04.2024 10:25

3 yaşındaki çocuğun derin dondurucuda cansız bedeninin bulunmasına ilişkin davada karar

Gaziantep'te yaklaşık 1,5 yıl önce darp sonucu öldüğü değerlendirilen kız çocuğuna ait cansız bedenin derin dondurucuda bulunmasına ilişkin tutuklu sanıklardan biri ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, diğeri ise 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3 yaşındaki çocuğun derin dondurucuda cansız bedeninin bulunmasına ilişkin davada karar

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Mehmet Aksu ile Muhabbet Toz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulundukları cezaevinden bağlandı.

Duruşmada, ölen kız çocuğunun babası Abdurrahman Erbay ile taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi Avukat Sevcan Gür de hazır bulundu.

Tutuklu sanık Mehmet Aksu, çocuğa karşı eziyet edenlerin suç işlediğini belirterek, "Annenin de yargılanıp kendisine ceza verilmesi gerekiyor. Bir anne çocuğunu yalnız bırakmaması ve sahip çıkması gerekiyor. Çocuğun yanına gittiğimde ölmüştü. 18 aydır cezaevindeyim. Olay günü çocuk vefat ettiğinde kolluk kuvvetlerini aramam gerekiyordu. Adalete güveniyorum." dedi.

Tutuklu sanık Muhabbet Toz ise pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından sanıklardan Mehmet Aksu'ya "çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıl, "çocuğa eziyet" suçundan ise 7 yıl ceza verdi.

Muhabbet Toz'a ise "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "çocuğa karşı eziyet" suçundan 7 yıl hapis cezası vererek sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme sanıklara indirim uygulamadı.

"Çocuklara dokunan eli yakarız"

Duruşma sonrası ölen kız çocuğunun ailesinin avukatı Ayça Kara Sığırcı, gazetecilere, mahkeme heyetinin kararının yerinde olduğunu belirterek, "Biz bu çocukların bu toplumda huzurlu bir hayat sürmesi için mücadele ediyoruz. El birliği ile biz aslında çocuğun hakkını aramak için yola çıkarken güzel bir sonuç elde ettik. Mahkeme heyeti sanıkların hiçbirine indirim uygulamadı." diye konuştu.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ise "Bugün Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 'çocuklara dokunan eli yakarız. Çocuklara dokunan el yanar' mesajını verdi. İstismarcılara söylüyorum. Çocuklara dokunduğunuz sürece yanacaksınız ve sizi yakacağız. ifadesini kullandı.

Olay

27 Eylül 2022'de Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir adreste yapılan aramada, 3 yaşında darp sonucu öldüğü değerlendirilen kız çocuğunun cesedi derin dondurucuda bulunmuş, olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanmıştı.

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