DHA 06.11.2025 17:26

İzmir'de CHP'li belediye kentsel dönüşüm bölgesini çöp toplama alanı yaptı

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki kentsel dönüşüm alanının, ilçe belediyesince çöp toplama sahası olarak kullanılmasına bölge sakinleri tepki gösterdi. 15 senedir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşümü yapmasını bekleyen mahalle sakinleri, soruna çözüm bulunmasını istiyor.

İzmir'de CHP'li belediye kentsel dönüşüm bölgesini çöp toplama alanı yaptı

Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nın ilçe belediyesi tarafından çöp toplama sahası olarak kullanılması tepkilere neden oldu. Bir grup Uzundere kentsel dönüşüm mağduru, yanlıştan dönüşmesini istedi.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 15 yıldır yapamadığı Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'ni şimdi Karabağlar Uzundere halkının sırtına yeni bir yük olarak bindirmesi, artık sabrımızı taşırmıştır. Kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen bölgelerin, bugün vahşi depolama alanı, katı atık depolama alanı haline getirilmesi, sadece kötü bir yönetim örneği değil, aynı zamanda Uzundere halkına yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Biz bu alanlarda hakkımız olan modern konutlar, sosyal alanlar, yeşil parklar beklerken, karşımıza çöp kamyonlarıyla gelmenizi kabul etmiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi. 

İzmir'de CHP'li belediye kentsel dönüşüm bölgesini çöp toplama alanı yaptı

"Mahalleyi çöp kokusu sarıyor"

Uzundere'de yaşayan ve kooperatif mağdurlarından olan Ahmet Uslu, "Belediye 15 senedir burada tapularımızı aldı. Evlerimiz yapılmıyor. Bizi perişan ettiler. Herkes kiraya döndü. Son olarak ise buraya çöp kamyonları ile getirilen çöpler boşaltılıyor. Milletin sağlığıyla oynuyorlar. Bir an evvel bu çöpleri buradan kaldırmalarını istiyoruz. Sabahları çöp kokusu bütün mahalleyi sarıyor" dedi.

"Sağlığımızı tehdit ediyor"

Uzundere Mahallesi sakini Mevlüt Koçak da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi:

"Uzundere'de hak sahiplerinden birisiyim. Bundan 15 sene önce İzmir Büyükşehir Belediyesi geldi, tapularımızı aldı. Aradan 2 büyük deprem geçti. Bu da yetmedi, yıkılan evlerimizin yerine çöp dağlarını koyuyorlar. Sağlığımızı tehdit ediyorlar. Çoluk çocuğumuz hastalanmaya başladı. Etraf sinek, pislik kaynıyor. Bir an önce bizi evlerimize kavuşturmaları için yetkililere sesleniyoruz" 

