15.9ºC Ankara
AA 06.11.2025 15:18

Malatya'da deprem konutları ve iş yerlerinde sona doğru

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, depremzedeler için yapılan 1017 konut ve 40 iş yerinin yapımında sona yaklaşıldı.

Malatya'da deprem konutları ve iş yerlerinde sona doğru
[Fotograf: AA]

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Taştepe Mahallesi'ndeki rezerv alanda yapımı süren afet konutları ve iş yerlerinde son aşamaya gelindi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, bölgenin modern bir yaşam alanına dönüştüğünü belirtti.

Bölgede çalışmaların sürdüğünü aktaran Taşkın, şunları kaydetti:

"Kısa sürede büyük bir değişim yaşandı. Taştepe artık Malatya'nın yeni cazibe merkezlerinden biri haline geliyor. 1017 konut, 40 dükkan ve 1 fırından oluşan projede çalışmaların son aşamaya geldi. Ocak ayı itibarıyla hak sahipleri yeni yuvalarına kavuşacak. Artık teslim sürecine yaklaştık. 10 ay gibi kısa bir sürede inşaatlar büyük oranda tamamlandı."

Malatya Deprem Sosyal Konut Projesi
