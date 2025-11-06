Hafif Sağanak Yağışlı 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.11.2025 15:57

Tırın dorsesindeki gizli bölmede 20 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te tırın dorsesindeki gizli bölmede yurda yasa dışı yollarla giren 20 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Tırın dorsesindeki gizli bölmede 20 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: DHA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, il merkezinde durdurulan tırda yapılan aramada, aracın dorsesindeki gizli bölmede 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce sınır dışı edilecek.

ETİKETLER
Bitlis Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Malatya'da deprem konutları ve iş yerlerinde sona doğru
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e tazminat davası
16:20
İşgalci İsrail'den Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinlilere ekim ayından beri 340 saldırı
15:55
LGS merkezi sınavının tarihi belli oldu
15:39
Noterlerin tatil günlerinde çalışmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
16:26
Android'de yeni güvenlik hamlesi: Geliştirici doğrulaması zorunlu hale geliyor
15:21
Otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı 3,8 milyar dolar oldu
Han Yunus'taki Filistinli aileler enkaz arasında yaşam mücadelesi veriyor
Han Yunus'taki Filistinli aileler enkaz arasında yaşam mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
Filipinler'i tayfun vurdu: En az 114 ölü
Filipinler'i tayfun vurdu: En az 114 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ