AA 06.11.2025 16:49

Taş ocağı şantiyesindeki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalarak hayatını kaybeden Kilci'nin cenazesi toprağa verildi.

[Fotograf: AA]

İş makinesi operatörü 23 yaşındaki Burak Kilci için Korgan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük

Törene, Kilci'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer, Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan ve vatandaşlar katıldı.

Taş ocağı şantiyesindeki göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Yaklaşık 4 ay önce evlendiği öğrenilen Kilci'nin cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.

Göçük altında kalan kamyon şoförünü arama çalışmalarına ise bölgede yaşanabilecek yeni göçük riski dolayısıyla ara verildi.

