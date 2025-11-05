Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük

Ordu-Çamaş karayolu yakınında bulunan bir taş ocağında çalışma sırasında göçük meydana geldi. Olay sırasında ocakta çalışma yapan iş makinesi ve kamyon, kayan malzemenin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

"Temennimiz, işçilerimizin en kısa sürede sağ salim kurtarılmasıdır"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde meydana gelen göçüğe ilişkin, ilgili kurumların ve ekiplerin arama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir taş ocağında işçilerimizin göçük altında kaldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Devletimizin ilgili kurumları ve ekipleri arama çalışmalarını sürdürmektedir. Temennimiz, işçilerimizin en kısa sürede sağ salim kurtarılmasıdır."

"AFAD, UMKE, jandarma ve 112'in ekipleri burada"

Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa-Çatalpınar kara yolu üzerindeki bir çakıl ocağı şantiyesinde göçük meydana geldiğini, kendisinin de olay yerine hareket ettiğini söyledi.

İlgili ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ifade eden Vali Erol, "Şu anda net bir bilgi yok. İş makinelerinin olduğu bilgisi var. Ekipler sevk edildi." diye konuştu.

Olay yerinde çalışmaları takip eden Erol, göçük altında kaldığı belirlenen 2 işçi için ekiplerin arama çalışması başlattığını söyledi.

Erol, taş ocağının ilçe merkezine 7 kilometre mesafede olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Taş ocağında saat 12.00 sularında rutin işler kapsamında yapılan bir patlatma var. Ancak 16.30 sularında üst kotlardan bir kütle hareketi söz konusu. Şu anda kütlenin altında bir kamyon ve bir iş makinesi, sürücüsü ile operatörü bulunuyor. Şu anda burayı bilen arkadaşlarımızın tarif ettiği noktada çalışan iş makineleri var. Bu çalışmalara destek veren 20'ye yakın iş makinemiz var. AFAD, UMKE, jandarma ve 112'in ekipleri burada."