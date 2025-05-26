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Türkiye
AA 26.05.2025 18:38

İzmir'de boğulan çocukları kurtarmak isteyen genç hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren iki çocuğu kurtarmak için denize giren 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İzmir'de boğulan çocukları kurtarmak isteyen genç hayatını kaybetti

Şerif Bilen, arkadaşlarıyla Alaçatı Mahallesi'ndeki Delikli Koy Plajı'na serinlemek için gitti.

Bir süre sonra denizde iki çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden Bilen ve arkadaşları, çocuklara yardım etmeye çalıştı.

Bilen, çocukları kıyıya doğru iterken, şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle sudan çıkamadı.

İzmir'de boğulan çocukları kurtarmak isteyen genç hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle sağlık görevlileri sevk edildi.

Ekiplerce denizden çıkarılan Bilen, ilk müdahalenin ardından Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilen, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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