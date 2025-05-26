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Türkiye
AA 26.05.2025 18:01

Erzurum'da toprak kayması: 38 ev tahliye edildi

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde dün yaşanan toprak kayması sonucu hasarlı olduğu tespit edilen 38 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Erzurum'da toprak kayması: 38 ev tahliye edildi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, dün toprak kayması sonucu yollar, bahçeler, seralar ile evlerde hasar oluşan mahallenin Şelale mevkisinde incelemelerde bulundu.

Bölgede ekiplerce yapılan çalışmada, mahalle yollarında yer yer 1-2 metrelik çökmeler belirlendi. Bölgedeki 3 evin ağır hasarlı, 35 evin ise hafif ve orta hasarlı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 38 ev, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Güvenlik nedeniyle yolu trafiğe kapatılan mahalleye ulaşım, Çağlayan Mahallesi üzerinden sağlanmaya başlandı.

Erzurum'da toprak kayması: 38 ev tahliye edildi

Bilim heyeti incelemelerde bulunacak

Jeoteknik çalışmalara başlanan bölgenin, yarın hava fotoğrafları alınarak "LiDAR" tekniğiyle ayrıntılı ölçümleri yapılacak ve AFAD Başkanlığı Risk Azaltma Genel Müdürlüğünden gelecek bilim heyeti bölgede kapsamlı incelemelerde bulunacak.

Erzurum'da toprak kayması: 38 ev tahliye edildi

Vali Çiftçi, bölgedeki incelemeleri sonrası ilçede AFAD Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, Uzundere Belediye Başkanı Muhammet Halis Özsoy ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

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