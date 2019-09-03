Türkiye

İzmir'de bir günde 3 deprem

03 Eylül 2019 Salı 10:56 - Son Güncelleme 03 Eylül 2019 Salı 15:41

İzmir Karaburun açıklarında yarım saat arayla 3,8 ve 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.13'te ise Karaburun bir kez daha 3,7 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi İzmir Karaburun açıklarında saat 9.43'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 34 dakika sonra yine Karaburun açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremlerden ilki yerin 6 kilometre altında, diğeri ise 11 kilometre altında gerçekleşti. İzmir'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi İzmir Karaburun açıklarında saat 15.13'te bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Hasan Sözbilir, Ege Denizi'ndeki depremleri TRT Haber'e değerlendirmişti. Ege'deki fay hareketliliği deprem uzmanlarının yakın takibinde Kaynak: TRT Haber

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