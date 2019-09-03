Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi İzmir Karaburun açıklarında saat 9.43'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bu depremden 34 dakika sonra yine Karaburun açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Depremlerden ilki yerin 6 kilometre altında, diğeri ise 11 kilometre altında gerçekleşti.
İzmir'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
İzmir Karaburun açıklarında saat 15.13'te bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Geçtiğimiz günlerde Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Hasan Sözbilir, Ege Denizi'ndeki depremleri TRT Haber'e değerlendirmişti.
Kaynak: TRT Haber