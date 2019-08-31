Aydın ve İzmir'in kıyı ilçeleri art arda depremlerle sarsıldı. Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından biri yine aynı büyüklükte 12 sarsıntı kaydedildi. Kısa aralıklarla yaşanan depremler tedirginliğe yol açtı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Hasan Sözbilir, Ege Denizi'ndeki depremleri TRT Haber'e değerlendirdi.

Ege Bölgesinde bulunan fay hatlarındaki hareketliliğin nedenlerini İzmir 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/iWPfuY2UIE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 31, 2019

Oluşan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntıların büyük ölçekli olmadığını belirten Sözbilir, bu tarz küçük ölçekli depremlerin insanlara can ve mal kaybı yaratmayacağını söyledi.

"1-2 ayda çok sayıda fay küçük depremlerle kırıldı"

Ancak Sözbilir, Ege Bölgesi'ndeki faylarda yaz boyunca yaşanan hareketliliğe dikkat çekti:

"1- 2 aylık sürece baktığımız zaman aslında Balıkesir'den İzmir'e kadar belli bir zaman boyunca çok sayıda fayın küçük küçük depremler üreterek kırıldığını söyleyebiliriz. Kırılma aynı şekilde Büyük Menderes havzası boyunca da gerçekleşiyor. Bu bölgede tarihsel döneme baktığımızda 6'nın üzerinde 7'ye yakın depremlerin gerçekleştiğini görüyoruz."

Türkiye'de 500'ün üzerinde fay bulunuyor. 6'nın üzerinde depremler üretebilecek bu fayların 100'e yakını Ege Bölgesinde.

"Afet senaryoları sürekli gözden geçirilmeli"

Sözbilir, olası depremlere karşı acil eylem planlarının sürekli gözden geçirilmesi gerektiğini hatırlattı:

"Her ilin, ilçenin içinden diri bir fay geçiyorsa o fayın senaryolaştırılması gerekiyor ve o fay kırıldığı anda neresi devre dışı kalacak hangi yol devre dışı kalacak, nasıl bir afet sonrası çalışma yapılacak onun ortaya konması lazım"

Ege Bölgesi'ndeki son büyük deprem 8 Ağustos'ta Denizli Bozkurt'ta meydana geldi. Can kaybının olmadığı depremde bazı yapılar hasar gördü.

Kaynak: TRT Haber