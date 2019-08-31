AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, DSİ Hatay Şube Müdürü Mehmet Ekinci, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü de Ergün Çolakoğlu ve Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, set yükseltme çalışmaları süren Tahtaköprü Barajı'nda incelemelerde bulundu.

DSİ Hatay Şube Müdürü Mehmet Ekinci, burada yaptığı açıklamada, barajın su tutma kapasitesini 175 milyon metreküpten 350 milyon metreküpe çıkarttıklarını söyledi.

Çalışmaların yüzde 80'lik kısmını tamamladıklarını ifade eden Ekinci, şöyle devam etti:

"Barajın sulama kapasitesi 120 bin hektardan 480 bin hektara çıkacak. Ödenekle ilgili problemimiz yok. Bu yıl kasım ayı sonu gibi bitecek ve Hatay'ın hizmetine sunacağız. Çalışmaların sürdüğü Reyhanlı Barajı'nı da bu yıl bitireceğiz. Bu barajla da 600 bin dekarlık bir saha suya kavuşacak. 200 bin dekarlık alanı da taşkından koruyacağız. Reyhanlı ve Tahtaköprü barajları toplam bir milyon dönüm sahanın sulama ihtiyacını karşılayacak. 200 bin dönüm sahayı da taşkından koruyacak. Her iki barajımızda bu yıl sonunda bitecek."

"Suyun ulaşmadığı bir karış toprak kalmayacak"

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da Tahtaköprü ve Reyhanlı barajlarının Türkiye'deki en önemli sulama projelerinden biri olduğunu vurguladı.

Projeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete teşekkür eden Yayman, "Tarım ve Orman Bakanlığımız bu projelere 125 milyon lira bütçe ayırdı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Her iki baraj bittiğinde ovada suyun ulaşmadığı bir karış toprak kalmayacak. Aralık ayına kadar barajlar tamamlanmış olacak. İnşallah önümüzdeki yıl Amik Ovası'nda taşkın göremeyeceğiz. Tüm çiftçilerimizi de suya kavuşturacağız." şeklinde konuştu.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü de Ergün Çolakoğlu da Amik Ovası'nın önemli bir tarım arazisi olduğunu hatırlattı.

Bu yılki taşkınlara değinen Çolakoğlu, barajlar bittiğinde bu taşkınların biteceğini ve tüm ovanın suya kavuşacağını anlattı.

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş da barajların bölgeleri için çok değerli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA