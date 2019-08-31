İlçede yaşayan Aliye (30) ve Kemal (39) Orgin'in 16 aylık bebekleri Alperen'e 8 aylıkken Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde "dirençli epilepsi" teşhisi kondu.

Doktorlar, minik Alperen'in hastalığının kalıtımsal sebebini tanımlamak için "tüm ekzom dizi analizi" testinin yapılması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine araştırma yapan aile, İstanbul'da özel bir hastanede yapılabilen test için 5 bin liraya ihtiyaç olduğunu öğrenince yardım çağrısında bulundu.

Konunun sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine sanatçı Haluk Levent, yardım yapılması için sosyal medya hesabından destek verdi.

Aile ile görüşen Aydın İl Sağlık Müdürlüğü de Alperen'in tedavisinin üstlenileceğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak Alperen'in tedavisinin tamamlanması için aile ve ilgili tıbbi birimlerle tüm ön görüşmeler yapılmış olup tedavisi müdürlüğümüz tarafından üstlenilmiştir. Desteğini esirgemeyen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA