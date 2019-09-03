Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte bahis kuponlarıyla sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapıldığını tespit ederek çalışma başlattı.

Belirlenen şüphelilere yönelik Mersin, İstanbul, İzmir, Adana, Artvin, Samsun, Batman ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında suç örgütü elebaşının da olduğu 43 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf programlarıyla düzenlenen sahte kuponları ikramiye kazanmış gibi sosyal medya hesaplarında paylaştığı iddia edilen zanlıların, 24 ilde 109 kişiyi toplam 600 bin lira dolandırdığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulundan gelecek belgeyle belirlenen miktarın artabileceği kaydedildi.

Ekipler, firari 16 şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA