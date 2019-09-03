İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün yasa dışı yollarla Çin'den Türkiye'ye getirttiği zayıflama ve cinsel içerikli ilaç ve ürünleri piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 28 Ağustos'ta Bağcılar'da bir ofis ve 6 depoya düzenlediği operasyonda, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, yasal izni bulunmayan 1 milyon 124 bin 453 hap, 9 bin 360 şişe cinsel içerikli hap yapımında kullanılan sıvı, 13 kilo 650 gram cinsel içerikli hap yapımında kullanılan ham madde, 100 cinsel içerikli ürün kutusu ile 2 ambalajlama aleti bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA, DHA