Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kırmızı ışıkta geçen araçların yanı sıra yayaları da denetliyor.

Ekipler, Ankara Caddesi'nde yapılan denetimlerde kırmızı ışıkta geçen 42 araca 9 bin 870 lira, 40 yayaya ise 4 bin 320 lira para cezası kesti. 2 aracı ise trafikten men etti.

Işıkların hemen yanında bekleyen trafik polisleri, kendilerini görmelerine rağmen kırmızı ışıkta geçen yayaları durdurarak ceza kesti. Polisler, trafikte güvenliğin sadece araçlarla ilgili olmadığını, yayaların da kurallara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Haber: Mehmet Karakaş