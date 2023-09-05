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Türkiye
AA 05.09.2023 03:55

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Gaziantep'ten geldiği öğrenilen B.Ş. ile A.D.  arasında Bayraklı Sahili'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ş, yanında bulunan bıçakla A.D'yi bıçaklayıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan A.D'nin hayati tehlikesi sürüyor.

Polis ekiplerince suç aletiyle yakalanan B.Ş'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

B.Ş. ile A.D. arasındaki tartışmanın alacak meselesinden çıktığı iddia edildi.

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