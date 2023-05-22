Parçalı Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.05.2023 10:01

İzmir'de aynı iş yerine 58. kez kumar operasyonu: 118 kişiye para cezası

İzmir'in Bornova ilçesinde aynı iş yerine 58. kez kumar operasyonu yapıldı. Kumar oynarken yakalanan 118 kişiye, 478 bin 490 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'de aynı iş yerine 58. kez kumar operasyonu: 118 kişiye para cezası
[Fotograf: İHA]

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik ve Kayadibi mahallelerindeki işletmelerde kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

İlçe jandarma ekiplerince adreslere düzenlenen baskında 118 kişi kumar oynarken yakalandı.

Kumar oynayan kişilere 478 bin 490 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu, işletmeler mühürlendi.

Şüpheli Ö.T. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "mühür bozma" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Ekiplerin, Ö.T'ye aynı suçtan daha önce 57 defa işlem yaptığı öğrenildi.

ETİKETLER
İzmir Kumar
Sıradaki Haber
Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:18
Kurulan ve kapanan şirket sayısı azaldı
10:15
Tarımsal girdi fiyat endeksi martta arttı
10:18
Ukrayna: Herson bölgesindeki kara sularına Rus Su-35 uçağı düştü
10:17
Geri manevra yapan sürücü yayaya böyle çarptı
10:10
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
10:11
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda arttı
Edirne'de gelincikler arazileri kırmızıya boyadı
Edirne'de gelincikler arazileri kırmızıya boyadı
FOTO FOKUS
Geri manevra yapan sürücü arkasından gelen yayaya böyle çarptı
Geri manevra yapan sürücü arkasından gelen yayaya böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ