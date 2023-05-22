İstanbul'da sahte evrak ve para operasyonu

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sahte evrak ve para üreten zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, ürettiği sahte paraları piyasaya sürmeye, sahte kimlik ve pasaportları ise para karşılığında satmaya çalıştığı ileri sürülen 3 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalanırken, yapılan aramalarda 500 bin dolar ve 295 bin euro sahte para, 18 gram uyuşturucu ve bir para sayma makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.