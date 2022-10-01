Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de ATV otomobille çarpıştı, sürücü yaşamını yitirdi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobille ATV'nin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Fikret Aliş'in (67) kullandığı ATV, Ankara Asfaltı Caddesi Kuyucak kavşağında S.Y.G (19) yönetimindeki 35 AJA 146 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen Fikret Aliş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Aliş'in cesedi incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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