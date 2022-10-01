Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 11:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da 'makas' sonrası kaza kamerada
Bakırköy'de trafikte makas attıktan sonra kaza yapan sürücü arkadan gelen aracın kamerasına yansıdı.
Bakırköy Kennedy Caddesi'nde geçtiğimiz perşembe günü trafikte seyir halindeki sürücü, makas attıktan sonra ikinci kez aynı hareketi yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yol ortasında savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Yoldaki tehlike dolu anlar arkadan gelen araçtaki kameraya yansıdı. Kaza yapan otomobilin sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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